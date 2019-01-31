Дептранс исключил вероятность продуктового коллапса в Москве

Департамент транспорта столицы исключил вероятность возникновения проблемы с поставками продуктов в город.

Как уже писал Sobesednik.ru, транспортники, производители и розничные сети предупредили Москву о возможных проблемах с поставкой продуктов из-за изменения процедуры оформления пропусков для грузовиков и из-за новых правил их движения.

«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов», – сообщили в Twitter департамента транспорта города.

В ведомстве отметили, что у всех «постоянно работающих» компаний имеются пропуска на въезд в Москву. Разовое разрешение можно оформить за восемь часов после подачи заявки, а для поездки по городу в период с 22:00 до 6:00 пропуск вообще не требуется, подчеркнули в дептрансе.