Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов

Транспортники, производители и розничные сети предупредили Москву о возможных проблемах с поставкой продуктов.

Как пишет «Коммерсантъ», с 14 января вступило в силу постановление столичного правительства, которое усложняет процедуру подачи заявки на получение пропусков для грузовых автомобилей. Срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина заявила, что оформить разовый пропуск стало проще, чем годовой. По ее словам, из-за этого возрастет простой большегрузов.

Кроме того, изменились правила движения грузовиков. Теперь автомобили грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а машинам до одной тонны нельзя на это время находиться в пределах Третьего транспортного кольца. Из-за этого у перевозчиков возникают проблемы с доставкой товара, говорит Ольга Федоткина. Она напомнила, что разгрузка грузовиков по ночам запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Руководители СЭЛ, а также Ассоциации компаний розничной торговли, «Руспродсоюза» и других организаций направили мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором указали, что новые правила оформления пропусков и движения грузовиков приведут к негативным последствиям: ухудшению логистики в городе, росту затрат на доставку товаров и к перебоям с поставками. Они просят градоначальника провести совещание по этому вопросу с представителями бизнеса и приостановить действие правительственного постановления.