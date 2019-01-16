Регуляторная гильотина и авто-СМП: правительство делает проще

Премьер Дмитрий Медведев накануне отметился фразой дня на Гайдаровском форуме: слова о «регуляторной гильотине» впечатляют.

У нее, по словам самого высокопоставленного чиновника, будет одна цель — упростить жизнь бизнесу и отказаться в числе прочего от избыточных требований: «Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу». Как видим, это не «с чистого листа» — все хорошее и нужное должно быть подтверждено будущими документами.

Главное, чтоб этот хороший лозунг был воплощен в отношении всего и вся и чтобы эта гильотина не стала синоним того закона, что как дышло — как повернешь, так и вышло...

Другая инициатива кабинета министров: готов законопроект для автомобилистов, согласно которому оформление документов при аварии для получения выплат по ОСАГО будет упрощено. В планах — создание специального мобильного приложения, воспользовавшись которым, можно будет направлять извещение об аварии страховщику в электронной форме.

Кроме того, в проекте постановления Правительства указано на возможность оформления участниками дорожно-транспортного происшествия так называемого европротокола. Этот документ представляет собой упрощенный порядок оформления аварий без вызова инспектора ГИБДД. Применить европротокол возможно при ДТП с участием не более чем двух автомобилей, без пострадавших, с ущербом в пределах 400 (в регионах — ста) тысяч рублей. При наличии действующего ОСАГО возможно оформить извещение через указанное специальное мобильное приложение.

Страховщики тоже пытаются разработать приложение для лучшего контроля за авариями. В любом случае, мобильное приложение сначала должно быть закончено, оно должно быть установлено на телефонах участников ДТП, и тогда они смогут отправить извещение соответствующего, закрепив его электроннорй подписью. Зарегистрировать ее можно только на портале госуслуг.