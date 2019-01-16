Приложение для оформления ДТП без полиции задумали создать в РФ

В 2019 году в России могут запустить мобильное приложение для получения выплат по ОСАГО.

«Ведомости» пишут со ссылкой на проект постановления правительства, на Минкомсвязи и Центробанк, что извещение о ДТП, которое автомобилисты подают страховщику на бланке, можно будет отправить в электронной форме через мобильное приложение, разрабатываемое Российским союзом автостраховщиков.

Отправлять электронные документы смогут исключительно россияне, зарегистрированные на сайте госуслуг, и только в случае оформления аварии по Европротоколу. Напомним, водители оформляют Европротокол в том случае, если у них есть полисы ОСАГО, нет разногласий в отношении виновника ДТП, а ущерб от аварии не превышает определенную сумму (до 400 тысяч рублей для Москвы и области, Петербурга и Ленинградской области; до 100 рублей для остальных регионов).

Мобильное приложение планируют опробовать в Москве, Подмосковье, Петербурге и Татарстане. Постановление правительства, упрощающее оформление документов о ДТП, может вступить в силу к концу 2019 года.

Отметим, что в 2017 году участники 541 тысячи аварий (30% от общего числа) оформили ДТП по Европротоколу, а в январе-ноябре 2018 года – 528 тысяч (44,5%).