Движение по Волоколамскому шоссе после затопления тоннеля восстановлено

В 19:07 пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила со ссылкой на управление ГИБДД, что движение на Волоколамском шоссе восстановлено в полном объеме.

Напомним, сегодня днем оно было прервано из-за провала грунта в шлюзе №8 Канала имени Москвы. Грязевой поток затопил Тушинский тоннель, в течение дня сообщалось, что специалистам пока не удавалось его остановить.

Сервис «Яндекс.Пробки» подтверждает, что движение на участке свободно, хотя и ведутся ремонтные работы, однако движение в данный момент перекрыто на Волоколамском шоссе по направлению в область на участке от Алабяно-Балтийского тоннеля до пересечения с улицей Академика Курчатова.