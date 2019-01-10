Затекающий в Тушинский тоннель грязевой поток не могут остановить

Специалистам не удается остановить грязевой поток, затекающий в Тушинский тоннель.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в четверг, 10 января, из-за провала грунта в шлюзе №8 Канала имени Москвы затопило Тушинский тоннель.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что специалисты не могут остановить грязевой поток.

«В настоящее время из-за подтопления шлюза № 8 Канала им. Москвы смесь воды и грязи затекает в одну из частей Тушинского тоннеля. Несмотря на все усилия, остановить это пока не удается», — сказал источник агентства.

Движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто из-за инцидента.