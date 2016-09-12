Михаил Осокин: "Единая Россия" против боевых клоунов

Обозреватель Sobesednik.ru — о «мордоделах», «белых клоунах» и прочих способах сделать «Единую Россию» хорошим выбором.

В последние дни перед выборами в Госдуму удивительные новости пошли потоком — одна смешнее другой. С подмосковной Рублевки вдруг пришли сообщения под заголовками «В элитную Барвиху в массовом порядке мигрируют чиновники». По этим сообщениям, в поселке срочно получили регистрацию уже более ста человек, в том числе чиновники из администрации Одинцовского района, и это дает им право проголосовать в данном избирательном округе.

Так уже было весной, на выборах местного совета: в Барвихе вдруг произошла массовая регистрация мигрантов. Оппозиция обвинила «Единую Россию» в использовании административного ресурса, и выборы в итоге отменили.

В общем, с мигрантами тогда не получилось. Теперь решили попробовать с чиновниками, и стремление единороссов обеспечить себе надежный электорат можно понять. Ведь ставки в этот раз весьма высоки: предстоящие выборы — особенные, на них будет решаться судьба многих представителей партии власти. Появились сообщения, что Путин хочет радикального обновления фракции «Единой России» в Госдуме. То есть после громких отставок губернаторов и силовиков теперь чистки и в депутатском корпусе — все по формуле Макиавелли: «Князю приходится жить всегда с тем же народом, но он может обойтись без одних и тех же знатных».

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Претендентов на роль новых знатных много, и желающие попасть в парламент пытаются переиграть соперников всеми возможными способами. Вместе с предвыборными плакатами опять появились и термины, придуманные специально для избирательных кампаний, например «пиар-обвязка» — это когда кандидата раскручивают с помощью хвалебных сообщений в прессе. Или «мордодел» — специалист по созданию привлекательного образа кандидата.

Вспоминается, как во время предыдущих выборов в Госдуму по просьбе известных артистов братьев Запашных голосование организовали прямо в цирке. И вот порой такое ощущение, что избирательные кампании — все это тоже в цирке.

«Боевой клоун» — другой модный термин сезона. Так обзывают друг друга политики — а публика веселится, наблюдая, как кандидаты ругаются и какие странные политтехнологии они придумывают. Скажем, на Урале одного кандидата обвинили в том, что он заряжал биополем листовки, чтобы влиять на избирателей. В других регионах некоторые кандидаты тоже апеллируют к сверхъестественному, к оккультизму и тонким мирам. Но, впрочем, это пока не дотягивает до лучших образцов подобной предвыборной агитации прошлых лет.

И опять масса сообщений о подкупе избирателей. Чаще всего электорат пытаются подманить едой: сахаром, макаронами, гречкой, а кое-где даже цыплятами и утятами. Такой прием широко распространен во всем мире: например, в Бразилии кандидат в совет одного из городов раздавал кокаин — в обмен на обещание голосовать за него.

«А что употребляют авторы многочисленных предвыборных плакатов?» — этот вопрос постоянно звучит в соцсетях. Многим особенно понравился плакат единороссов в поддержку телеведущего Петра Толстого со словами: «Просто приди на выборы. ЗА ТОЛСТОГО!» «Да они все там такие», — веселятся блогеры.

Много шуток и по поводу агитплакатов коммунистов, которые в этот раз решили сделать ставку на провокационность и эпатаж. На плакатах КПРФ — женщины в эротических позах на фоне слов «Сила возбуждает». В этом лозунге так и слышится хор фиванских старцев из «Антигоны» Софокла: «Эрос непобедимый, тебя не избежит ни один человек, и всякий безумствует, тобою одержимый».

Но российским коммунистам еще стоит поучиться мастерству эротики у своих коллег из Каталонии — там одна из левых партий придумала ролик с совсем уже явным сексуальным подтекстом. Ролик назывался «Голосовать — это удовольствие», и главная героиня в тот момент, когда она за любимую партию опускала бюллетень в урну, получала, скажем так, очень большое удовольствие:

На нынешних выборах в Госдуму впервые присутствует тема уже российского Крыма — в самых необычных вариантах. Например, некоторые местные чиновники удивили своей бережливостью. Крымчане рассказывают, что им на митингах стали раздавать сумки с логотипом «Единой России» — но если логотип отодрать, то под ним обнаруживается старая символика украинской «Партии регионов». Похоже, решили использовать запасы, оставшиеся еще с прошлых времен — не пропадать же добру.

Украинское прошлое Крыма вдруг всплыло и в рекламных роликах либерал-демократов: они объявили, что, оказывается, в Крыму тогда работала подпольная ячейка ЛДПР. Получается так, что одна из основных российских партий, представитель которой является заместителем главы Госдумы, вела подрывную деятельность в соседнем государстве — и не скрывает этого? Стоит ли тогда удивляться заявлениям наших соседей, что они боятся России.

Тема Крыма вылилась и в совершенно безумные споры на теледебатах — когда одни кандидаты пугали других войной и кричали им: «И со словами "За Родину, за Путина!" <...> ты пойдешь на пулеметы НАТО!»

Еще глупее выглядит другая предвыборная тема — когда власти пытаются успокоить россиян рассуждениями о состоянии экономики. Особенно ярко выступил мэр Калининграда Александр Ярошук. Он объявил, что россияне не должны жаловаться, так как имеют и машины, и квартиры: «Так хорошо, как сейчас люди живут, никогда не жили, на самом деле».

Однако в этот же самый день появились сообщения, что реальные расходы россиян опустились ниже уровня 2012 года: население отчаянно экономит из-за обвала рубля и значительного уменьшения своих доходов. Вспоминаются и опросы, в которых люди оценивали свое материальное положение как плохое или очень плохое и говорили о падении уровня жизни. В общем, примерно как по формуле Жванецкого: «Живем более или менее хорошо в рамках очень плохого».

Глупо выглядели и чиновники, когда вопреки фактам пытались убедить людей, что пик кризиса пройден, а социальные программы успешно выполняются. И тем не менее перед выборами они опять соревнуются в успокоительных заявлениях. Похоже, представители власти считают, что в придуманные ими фантазии население должно поверить, как во что-то настоящее — наверное, им очень нравится формула Гегеля: «Видимость как таковая обладает реальностью».