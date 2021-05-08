Врач назвала слишком долгий сон признаком серьезных заболеваний

Сон дольше нормы может быть признаком серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, не стоит волноваться, когда человек проводит в постели больше нормы – 8 часов в сутки, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Но при этом, если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, и стоит обратиться к врачу.

– Если мы говорим не про последствия дефицита сна и не про нарушение режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией, – заявила сомнолог.

Как отмечает Царева, в первом случае – «это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить».

Во втором случае, когда человек страдает от депрессии, у него «отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней».

Врач подчеркнула, что депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные болезни, которые многие недооценивают и не обращают должного внимания.

– Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае, – заключила она.