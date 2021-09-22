Apple не делает видеоигры, но зарабатывает на них больше ключевых производителей

Компании Apple в 2019 году получила операционную прибыль от видеоигр в $8,5 млрд, хотя сама не занимается разработкой игр. При этом совокупная прибыль главных производителей видеоигр: компаний ​​Microsoft, Nintendo, Activision и Sony вместе взятых за тот же период составила на $2 млрд меньше, пишет The Wall Street Journal, основываясь на данных, опубликованных в ходе суда над IT-гигантом из-за жалобы производителей игр, считающих, что Apple злоупотребляет своим монопольным положением.

Как следует из материала издания, сама компания считает эти рассчеты завышенными, однако суд счел их близкими к реальности. При этом суд также по большей части согласился с доводами Apple, заявляющей, что монополии на рынок у них нет, так как пользователи всегда могут перейти на другие устройства.

Apple зарабатывает на играх дважды: беря плату с производителей, которые размещают их в App Store и взимая комиссию за платежи геймеров. Последние тратят там не так много — 88% дохода обеспечиваются всего 6% пользователей, но платят за игры они в среднем по 750 долларов в год. Самые увлеченные геймеры (1% от всех) оставляют в приложениях по 2694 долларов в год.

Компания не публикует финансовую отчетность отдельно по своим продуктам, показывая лишь общие цифры, из которых нельзя понять, какую часть прибыли приносят им видеоигры и App Store.

Газета отмечает, что сейчас перед Apple стоит два главных вызова: желание европейских и американских регуляторов сократить их монопольные возможности и новый китайский закон, по которому детей будут ограничивать во времени, проведенном за видеоиграми.