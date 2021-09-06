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Сегодня, в 10:43

Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Соответствующее объявление появилось в твиттере компании

Фото: gazprom.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщается в твиттере компании.

Как говорится на сайте Газпрома, «Северный поток-2» – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Решение о его создании основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый газопровод напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Как отмечается, это особенно важно в условиях падения добычи газа в Европе и роста спроса на его импорт.

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