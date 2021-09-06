Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Как говорится на сайте Газпрома, «Северный поток-2» – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Решение о его создании основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый газопровод напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Как отмечается, это особенно важно в условиях падения добычи газа в Европе и роста спроса на его импорт.