Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"
Соответствующее объявление появилось в твиттере компании
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщается в твиттере компании.
⚡️ На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено.@NordStream2— ПАО «Газпром» (@Gazprom) September 10, 2021
Как говорится на сайте Газпрома, «Северный поток-2» – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Решение о его создании основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый газопровод напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Как отмечается, это особенно важно в условиях падения добычи газа в Европе и роста спроса на его импорт.