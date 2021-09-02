Названы приложения, в которых россияне проводили больше времени в 2021 году

В пятерке приложений, наиболее популярных по количеству проведенного в них времени, в России за первые шесть месяцев 2021 года оказались YouTube, мессенджер WhatsApp, приложение «ВКонтакте», TikTok и Instagram. Об этом пишет Cossa со ссылкой на аналитическую платформу App Annie.

Среди самых скачиваемых приложений в РФ в указанный промежуток оставался TikTok. Также в списке чаще всего скачиваемых мессенджеры WhatsApp и Telegram. Открытием первого полугодия стало приложение GetContact – оно поднялось с 7 на 3 место в рейтинге скачиваний.

GetContact позволяет пользователям видеть, как тот или иной номер телефона записан у людей в телефоне. По пользовательскому соглашению, при скачивании юзер должен предоставить свою базу контактов с именами пользователей, которые тоже в свою очередь пополняют списки данных.

Также известно, что за первое полугодие текущего года россияне потратили в социальных сетях 34 миллиона долларов.