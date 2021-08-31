Лавров: "Северный поток 2" достроят через несколько дней, и он начнет работать
В "Газпроме" заявляли, что "Северный поток 2" может начать работу в грядущем отопительном сезоне
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время официального визита в Петербурге заявил, что газопровод «Северный поток» будет достроен в ближайшие дни
«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет»
, – цитирует главу ведомства «Интерфакс».
2 сентября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что первые поставки через газопровод могут быть запущены уже в ходе грядущего отопительного сезона.
Общая протяженность экспортного газопровода составляет 2460 километров.
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Рубрика: Технологии