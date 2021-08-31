Лавров: "Северный поток 2" достроят через несколько дней, и он начнет работать

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время официального визита в Петербурге заявил, что газопровод «Северный поток» будет достроен в ближайшие дни

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет»

, – цитирует главу ведомства «Интерфакс».

2 сентября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что первые поставки через газопровод могут быть запущены уже в ходе грядущего отопительного сезона.

Общая протяженность экспортного газопровода составляет 2460 километров.