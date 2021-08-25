Сегодня, в 12:26

Миндзрав России потратит миллиарды на искусственный интеллект

Министерство планирует создать единую информационную базу документов для поддержки принятия врачебных решений

Фото: Global Look Press

Министерство здравоохранения России запустит к 2023 году систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта, которая обойдется бюджету в 3,49 млрд рублей. Об этом говорится в программе цифровой трансформации Минздрава до 2023 года, передает «Коммерсант». 

Минздрав планирует создать «единую информационную базу медицинских документов, изображений и результатов инструментальных исследований для реализации систем поддержки принятия врачебных решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта». 

Как отмечается, ежегодно на создание базы из бюджета будет выделяться более 1 млрд рублей, в целом государство вложит в проект 3,49 млрд. 

По замыслу Минздрава, к 2023 году пользоваться базой должна половина медучреждений, также планируется создание 90 новых инновационных продуктов для ускорения диагностирования и предиктивной аналитики.

По словам директора по развитию Ornament Health AG Георгия Пиркулова, врачи видят в искусственном интеллекте угрозу, «поэтому важно преподносить эту инициативу как удобный для работы инструмент».

Он также добавил, что пока сложно говорить о создании полноценной информационной базы и специалисты еще долго будут перестраиваться под эти технологии.

Общий бюджет программы министерства составит более 10 млрд рублей. При этом в общие цели входит: совершенствование порядка и процедур предоставления государственных услуг путем перевода их в электронный вид; трансформация процессов государственного управления путем внедрения информационных технологий; обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от ИКТ-оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств. 

Теги: #Минздрав

Рубрика: Технологии

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Деньги 5 часов назад

Путин перед выборами обещает Дальнему Востоку кэшбек и дешевые перелеты

Деньги 18 часов назад

"Очередной прорыв в эпоху стабильности": в сети в шоке, что долг россиян перед банками почти достиг миллиарда

Технологии 1 день назад

В КНР запущено производство российско-китайского самолета CR929

Технологии 1 день назад

У "Почты России" в 2022 году появятся беспилотные грузовики

Деньги 2 дня назад

Увеличена средняя оплата больничного по уходу за детьми

Деньги 2 дня назад

Ученый-экономист Андрей Нечаев: правительство погрязло в долгах

Деньги 3 дня назад

Центробанк предложил лишить несовершеннолетних права заводить денежные счета

Технологии 5 дней назад

Рогозин назвал отсутствие частных инвестиций главным тормозом развития космонавтики

Авто 6 дней назад

Собянин пообещал, что штраф за ночную езду без глушителя в Москве увеличат в 10 раз

Авто 1 неделю назад

Адвокат Ольшанский сомневается, что инициатива мэра Собянина наказывать автонарушителей в 10 раз строже пройдет Госдуму

Технологии 1 неделю назад

Раскрыта особенность нового iPhone 13, разработанного специально для пандемии

Деньги 1 неделю назад

"Что-то в окончаниях часто мелькают -газ и -ойл": в сети обсуждают список самых богатых женщин страны

Деньги 1 неделю назад

Взятка биткоинами: Против заведующей кафедры московского вуза завели уголовное дело

Технологии 1 неделю назад

Samsung будет удаленно отключать свои телевизоры по всему миру

Деньги 1 неделю назад

Кремль уверен, что Центробанк справится с ростом инфляции от путинских выплат

Деньги 1 неделю назад

Микрокредиты используют уже 12 млн россиян

Технологии 1 неделю назад

На МЦК запустили новый двухэтажный поезд

Технологии 1 неделю назад

В России разработали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций и опасного поведения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика