Министерство здравоохранения России запустит к 2023 году систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта, которая обойдется бюджету в 3,49 млрд рублей. Об этом говорится в программе цифровой трансформации Минздрава до 2023 года, передает «Коммерсант».

Минздрав планирует создать «единую информационную базу медицинских документов, изображений и результатов инструментальных исследований для реализации систем поддержки принятия врачебных решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта».

Как отмечается, ежегодно на создание базы из бюджета будет выделяться более 1 млрд рублей, в целом государство вложит в проект 3,49 млрд.

По замыслу Минздрава, к 2023 году пользоваться базой должна половина медучреждений, также планируется создание 90 новых инновационных продуктов для ускорения диагностирования и предиктивной аналитики.

По словам директора по развитию Ornament Health AG Георгия Пиркулова, врачи видят в искусственном интеллекте угрозу, «поэтому важно преподносить эту инициативу как удобный для работы инструмент».

Он также добавил, что пока сложно говорить о создании полноценной информационной базы и специалисты еще долго будут перестраиваться под эти технологии.

Общий бюджет программы министерства составит более 10 млрд рублей. При этом в общие цели входит: совершенствование порядка и процедур предоставления государственных услуг путем перевода их в электронный вид; трансформация процессов государственного управления путем внедрения информационных технологий; обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от ИКТ-оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств.