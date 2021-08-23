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В КНР запущено производство российско-китайского самолета CR929

Первые поставки CR929 должны начаться в 2028-2029 годах

Фото: © AP Photo / Kin Cheung

Сборка первого экземпляра дальнемагистрального широкофюзеляжного авиалайнера CR929, созданного совместными усилиями российских и китайских специалистов, стартовала в Поднебесной, о чем сообщают местные СМИ. Отмечается, что все подготовительные работы к запуску серийного производства российско-китайского самолета завершены, а потому на отведенном под эти цели предприятии стартовала сборка первого экземпляра CR929.

Немногим ранее главный инженер отдела перспективных исследований при Китайской корпорации гражданского авиастроения Ян Чжиган рассказывал, что сборку воздушного судна планируют начать уже в 2021 году. По его утверждению, старт производства означает, что все проектировочные работы на данный момент завершены, более того, сторонам удалось согласовать все ключевые параметры будущего воздушного судна, в том числе геометрию фюзеляжа, используемые в конструкции материалы, размеры борта. Выбраны и поставщики комплектующих.

Как рассказывал в свое время глава российской корпорации «Иркут «Равиль Хакимов, первые поставки CR929 должны начаться в 2028-2029 годах.

Официально же сообщается, что реализовать проект создания нового совместного самолета Москва и Пекин рассчитывают к 2025-2027 годам. Согласно имеющемуся замыслу, авиалайнер на 250-300 пассажирских мест должен будет составить конкуренцию технике ведущих мировых производителей, прежде всего, американской компании Boeing и европейской Airbus. Более того, ожидается, что CR929 в будущем сможет занять существенную долю рынка гражданской авиации как в России, так и в Китае, выйдя на рынки других стран с весьма конкурентоспособной программой. Общая стоимость этого проекта по разным оценкам составляет от 13 до 20 миллиардов долларов. С Российской стороны на программу выделено около 600 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках программы строительства CR929 в течение двух десятков лет стороны рассчитывают выпустить порядка 800 самолетов.

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