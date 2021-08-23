У "Почты России" в 2022 году появятся беспилотные грузовики

Почта России будет перевозить посылки из Москвы в Санкт-Петербург беспилотными грузовиками. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

«Уже в 2022-м грузовики-беспилотники начнут возить наши посылки из Москвы в Петербург и обратно. Все это в рамках эксперимента на трассе М11, который проводит Минтранс», – говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что будет использовать грузовики Volvo Vera, которые не просто «выглядят круто», но и по прогнозам сэкономят компании 61 млн рублей в год.

«А когда запустим их на всех российских автомагистралях, экономия прогнозируется совсем внушительная – больше миллиарда рублей в год», – добавили в «Почте России».

Грузовик Volvo Vera появился 13 июня 2019 года Volvo. В начале их использовал логистический гигант DFDS для перевозки грузов между распределительным центром и портом в Швеции.

Скорость тягача Volvo Vera была ограничена максимальной планкой в 40 км/ч, а работа автономных систем отслеживалась оператором на контрольном посту.

Ране Минтранс России сообщил о запуске тестирования беспилотных грузовиков на участках трассы М-11 «Нева» с 2022 года. Участниками проекта «Беспилотные логистические коридоры» стали компании: Volvo, «Почта России», «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». Они дополнили формируемый проектный консорциум, в который в рамках ПМЭФ-2021 вошли ассоциация ЦТЛ, КАМАЗ, «Национальные Телематические Системы» (НТС), СберАвтоТех, Деловые линии, Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) и X5 Group.