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Samsung будет удаленно отключать свои телевизоры по всему миру

Компания будет на расстоянии блокировать украденные телевизоры для противодействия созданию подпольных рынков

Фото: Twitter TVwithThinus

Компания Самсунг заявила, что может удаленно блокировать любой из своих телевизоров с помощью технологии TV Block. Такое решение стало ответом на июльские беспорядки в Южной Африке, которые привели к крупномасштабным грабежам складов и магазинов Samsung. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

По словам представителя компании, целью данной технологии является противодействие созданию подпольных рынков, связанных с продажей нелегальных товаров, а также гарантией, что телевизоры могут использоваться только «законными владельцами с действительным доказательством покупки».

Там отметили, что технология TV Block, которая определяет были ли телевизоры ненадлежащим образом активированы, уже предустановлена ​​на всех телевизионных продуктах Samsung. 

Как уточняется, функция блокировки будет активироваться удаленно на всех телевизорах, украденных с одного из складов или у дистрибьюторов, путем добавления их серийных номеров в список на серверах компании. После того, как украденный телевизор будет подключен к Интернету, устройство проверит список украденных на серверах и автоматически отключит все телевизионные функции, если найдет совпадение.

«Эта технология может иметь положительное влияние в настоящее время, а также будет полезна как для отрасли, так и для клиентов в будущем», – подчеркнули производители. 

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