Samsung будет удаленно отключать свои телевизоры по всему миру
Компания будет на расстоянии блокировать украденные телевизоры для противодействия созданию подпольных рынков
Компания Самсунг заявила, что может удаленно блокировать любой из своих телевизоров с помощью технологии TV Block. Такое решение стало ответом на июльские беспорядки в Южной Африке, которые привели к крупномасштабным грабежам складов и магазинов Samsung. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
По словам представителя компании, целью данной технологии является противодействие созданию подпольных рынков, связанных с продажей нелегальных товаров, а также гарантией, что телевизоры могут использоваться только «законными владельцами с действительным доказательством покупки».
Там отметили, что технология TV Block, которая определяет были ли телевизоры ненадлежащим образом активированы, уже предустановлена на всех телевизионных продуктах Samsung.
Как уточняется, функция блокировки будет активироваться удаленно на всех телевизорах, украденных с одного из складов или у дистрибьюторов, путем добавления их серийных номеров в список на серверах компании. После того, как украденный телевизор будет подключен к Интернету, устройство проверит список украденных на серверах и автоматически отключит все телевизионные функции, если найдет совпадение.
«Эта технология может иметь положительное влияние в настоящее время, а также будет полезна как для отрасли, так и для клиентов в будущем», – подчеркнули производители.
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