В России разработали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций и опасного поведения

В России представили комплекс скрытого досмотра, определяющий наличие запрещенных веществ, опасных предметов, распознающий эмоции человека и выявляющий опасное поведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника научно-тематического центра «Т» АО «НПК «НИИДАР» Никиту Бобкова.

Модернизированный комплекс был представлен на международном форуме «Армия-2021», впервые он был продемонстрирован в 2020 году. Представленный образец демонстрирует функциональные возможности комплекса, в нем применяется нейронная сеть, которая достаточно достоверно определяет запрещенные объекты, а также базовые эмоции человека.

«В течение года мы существенно доработали комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников», – рассказал Бобков и добавил, что со временем массогабаритные характеристики комплекса были уменьшены в 30 раз.

В планах специалистов центра разработать уникальную технологию по идентификации человека по походке, внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Еще нейросеть должна научиться определять микровыражения лиц.

«Эта технология способна определить искренне человек выражает эмоции или имитирует их. В 2022 году такая версия модернизированного комплекса должна быть готова», – подчеркнул начальник центра.