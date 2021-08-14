В Ярославской области начали печать посёлка на 3D-принтере

Поселок, напечатанный на 3D-принтере, появится в Ярославской области. Печать первого дома уже началась, всего на его территории планируется 12 возведенных зданий. Как сообщили в пресс-службе «Сколково», проектом занимается резидент фонда компания «АМТ».

«Сейчас достраивается первый из двенадцати домов. Согласно предварительной оценке, стоимость квадратного метра составляет около 20 тысяч рублей. Дом общей площадью 46 квадратных метров без отделки (при площади застройки 64 квадратных метра) обойдется в 914 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Точный план-график строительных работ будет известен после начала строительства второго здания. Коттедж площадью 100 квадратных метров планируется собрать за 30 часов. А уже на третьем доме строителе планируют продемонстрированы все возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы.

Как отмечается, в этих домах уже есть вода, электричество, канализация. Все последующие здания также подключат к коммуникациям, поставят на кадастровый учет и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.

По словам исполнительного директора кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олега Дубнова, 3D-печать зданий и элементов сооружений является перспективной темой, которая скоро может стать трендом во всем мире, и у российских компаний сейчас есть прекрасная возможность занять одни из лидерских позиций за счет внедрения технологий, позволяющих сократить время и расходы на строительство объекта.