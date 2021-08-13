Советы по выбору ноутбука для домашнего использования
Рассказываем, как подобрать подходящую модель для разных целей
С ноутбука можно смотреть видео в интернете и общаться в социальных сетях. Для программирования, контентмейкинга, редактирования фотоснимков нужен лэптоп посерьёзнее. Как выбрать подходящую модель для разных целей – рассказываем в статье
Ноут выполняет функции телевизора, смартфона, игровой станции. Его следует выбирать с учётом целей эксплуатации. Важно учитывать особенности и спецификации, которые влияют на производительность и функциональность.
Центральный процессор
Вовсе не обязательно быть техноэкспертом, чтобы подобрать ноутбук с оптимальным процессором. Если лэптоп нужен не для «тяжёлых» игр и работы с графикой, достаточно убедиться, что модель чипа актуальна. Для этого можно «загуглить» её название и почитать спецификации. К слабым нагрузкам адаптированы ЦПУ Core i3, Celeron или Пентиум от Интел.
Уверенные «середнячки» – это:
- Core i5 или Core i7,
- AMD Ryzen 5 или 7.
Топовый «левел» – Core i9, i7 с префиксом Н, Ryzen 9 или Apple M.
Память
Для открытия программ и обеспечения их работы нужна оперативная память с произвольным доступом. В 2021 году неразумно покупать ноутбук, у которого её объем меньше 8 Гигабайтов.
Главный критерий выбора постоянной памяти – тип. Хард-диски надёжные и долговечные, их стоимость – демократичная. Твердотельники дороже, но и преимуществ у них гораздо больше.
Ноутбуки с SSD накопителем «шустрее» обрабатывают данные, меньше греются, тише работают. Когда важна скорость и надёжность, можно приобрести ноут с комбинированным ПЗУ (HDD + SSD).
Размеры
Ноутбук, предназначенный для использования только дома, может быть большим – с диагональю до 16-17 дюймов.
Работать на улице, в транспорте, в коворкинг-пространствах, кафе и библиотеках удобно с компактного ноутбука. 11-15-дюймовый лэптоп без проблем можно «упаковать» в портфель или сумку и даже взять с собой вручную кладь в самолёт.
Графика
Дискретный тип видеоадаптера – для новых компьютерных игр, требовательных фоторедакторов, профессиональной деятельности монтажёров и фотографов. В остальных случаях хватает возможностей интегрированной платы, предусмотренной конструкцией материнки.
Программное обеспечение
Самые дешёвые – ноутбуки без операционки. Однако для их полноценного использования все равно нужна операционная система. Её можно купить или же найти в интернете. Важно понимать, что большинство ОС – платные. Конечно, существуют нелицензионные версии, но они – вне закона.
Популярностью пользуются:
- Ноутбуки на Linux
Они подходят для офисных задач, программирования, работы с контентом. Основные преимущества ОС: защищённость, лёгкость загрузки софта, гибкость и открытость экосистемы.
- Лэптопы на Виндовс
С операционкой от Майкрософт сложно конкурировать. Её любят и активно используют миллионы пользователей по всему миру.
Windows можно поставить на рабочий, мультимедийный или игровой ноут. Плюсы системы: понятный пользовательский интерфейс, многозадачность, регулярные обновления.
- Портативные ПК на MacOS
Программная оболочка от «Яблока» с каждым годом все востребованнее. Её выбирают поклонники слаженной экосистемы Apple.
MacOS хороша для программирования, работы, игр и развлечений.
Дополнительно перед покупкой стоит оценить прочность ноута, разновидности и количество «входов» для подключения, а также особенности визуального оформления.
Рубрика: Технологии