Советы по выбору ноутбука для домашнего использования

Программное обеспечение

Самые дешёвые – ноутбуки без операционки. Однако для их полноценного использования все равно нужна операционная система. Её можно купить или же найти в интернете. Важно понимать, что большинство ОС – платные. Конечно, существуют нелицензионные версии, но они – вне закона.

Популярностью пользуются:

Ноутбуки на Linux

Они подходят для офисных задач, программирования, работы с контентом. Основные преимущества ОС: защищённость, лёгкость загрузки софта, гибкость и открытость экосистемы.

Лэптопы на Виндовс

С операционкой от Майкрософт сложно конкурировать. Её любят и активно используют миллионы пользователей по всему миру.

Windows можно поставить на рабочий, мультимедийный или игровой ноут. Плюсы системы: понятный пользовательский интерфейс, многозадачность, регулярные обновления.

Портативные ПК на MacOS

Программная оболочка от «Яблока» с каждым годом все востребованнее. Её выбирают поклонники слаженной экосистемы Apple.

MacOS хороша для программирования, работы, игр и развлечений.

Дополнительно перед покупкой стоит оценить прочность ноута, разновидности и количество «входов» для подключения, а также особенности визуального оформления.