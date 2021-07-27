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Bellis Karaoke Box – новая музыкальная IT-платформа

Bellis Karaoke Box – это новая музыкальная IT-платформа, которая развивается в направлениях online и offline бизнесов и ставит пред собой масштабные цели в развитии музыкальной индустрии

Первым продуктом компании стали мобильные караоке-боксы с возможностью не только исполнить песню под профессиональную фонограмму, но и записать своё исполнение, а также получить готовый видеоролик на смартфон с помощью QR-кода. 

В настоящий момент караоке-боксы Bellis Box размещены практически во всех крупных городах России, в самых популярных локациях. Ежедневно исполняется более 1500 песен, которые фиксируются в статистике и позволяют компании выявлять самых популярных исполнителей в разных городах.

Осенью 2020 года владельцы компании выпустили на платформы IOS и Android собственное мобильное приложение – музыкальную социальную сеть Bellis Box, которая позволяет пользователям синхронизировать приложение с мобильными караоке-боксами, сохранять автоматически песни в личном профиле, делиться своими исполнениями с другими пользователями и участвовать в конкурсах, где победителей выбирают сами пользователи.

Новая социальная сеть стала первым шагом в желании объединить людей с музыкальными интересами в одном онлайн-пространстве. 

На этом компания останавливаться не собирается и уже в середине 2021 года представит новое обновленное приложение, которое поможет всем онлайн-пользователям ещё шире взглянуть на музыкальную индустрию. 

Кроме того, новый IT-продукт станет лишь начальным этапом в создании экосистемы Bellis Box. 

После запуска обновленного приложения, компания Bellis Box планирует стратегически развиваться в направлении стран СНГ, а также выхода на международный рынок.

Bellis Box – мы дарим людям эмоции!

Рубрика: Технологии

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