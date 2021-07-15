В России приступили к созданию самолетов "судного дня"

К созданию командного пункта «Звено-3С», который предназначен для эвакуации руководства страны и управления войсками на случай ядерной войны, приступили в Воронеже. Об этом рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщается, самолет построят на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Всего российские Воздушно-космические силы получат два таких воздушных командных пункта, один уже находится в производстве.

Собеседник агентства добавил, что не исключен заказ и третьего воздушного пункта управления.

Новые самолеты «Судного дня» должны будут прийти на замену уже имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86.

Как отмечается, радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

Они предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Судна имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

Подобные летающие командные пункты имеются у США.