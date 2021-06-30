Сегодня, в 1:31

В топ-3 скачиваемых приложений в России внезапно попал сервис по отслеживанию людей

Это приложение избавит вас от назойливых сообщений "Ну, ты где?" от друзей, если вы доверите им свою геолокацию

Фото: Global Look Press

Во втором квартале 2021 года самыми скачиваемыми приложениями для смартфонов в России остались Telegram и TikTok. А вот третье место в топе неожиданно занял сервис Zenly, пишет телеграм-канал Digital BDSMM.

Это приложение позволяет предоставлять друзьям данные своего актуального местоположения, благодаря включенной функции геолокации. Благодаря этой приблуде, ваши товарищи могут не только следить, где конкретно вы пребываете, чтобы не мучать вопросами «Ну ты скоро там? Ты где уже?», но и видеть уровень зарядки вашего девайса.

Удивительно то, что еще прошлом квартале Zenly был на 53 строчке рейтинга скачиваний. А существует приложение аж с 2013 года.

Рубрика: Технологии

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 5 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Деньги 2 часа назад

Кредиторов могут лишить возможности злоупотреблять нерасторопностью клиентов

Авто 16 часов назад

"Они народ хотят побесить или свой бизнес сохранить?" Россияне в бешенстве от позиции Совета Федерации по техосмотру

Деньги 20 часов назад

Куда вложить “путинские” 10 тысяч рублей?

Технологии 1 день назад

Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки

Деньги 1 день назад

Десятка от Путина пригодится: цены на школьные принадлежности вырастут на 30%

Деньги 1 день назад

Казахстан перенимает лучшие мировые практики ведения бизнеса

Деньги 2 дня назад

Топ-3 накопительных счетов в банках с самыми лучшими условиями

Дом и дачка 2 дня назад

Сколько стоит дом построить

Деньги 4 дня назад

До 85% выручки потеряли из-за QR-кодов кафе и рестораны без веранд

Технологии 4 дня назад

Китай нанес очередной удар по индустрии майнинга криптовалюты в стране

Деньги 5 дней назад

60% россиян тратят половину дохода на еду

Деньги 5 дней назад

Минфин увеличил расходы на МВД, ФСБ, ЦИК, ФСИН, но сократил расходы на здравоохранение

Дом и дачка 5 дней назад

"Ну теперь заживем!" россияне иронизируют над новой "дачной" инициативой МЧС

Авто 6 дней назад

Рейтинг самых опасных водителей в России возглавили автолюбители из Тывы

Деньги 1 неделю назад

Экс-глава Роскомнадзора не смог справиться с огромными убытками в "Газпром-медиа"

Деньги 1 неделю назад

На главу Ростуризма подано заявление в СК из-за нарядов на 30 миллионов

Деньги 1 неделю назад

Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»

Авто 1 неделю назад

Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика