В топ-3 скачиваемых приложений в России внезапно попал сервис по отслеживанию людей

Во втором квартале 2021 года самыми скачиваемыми приложениями для смартфонов в России остались Telegram и TikTok. А вот третье место в топе неожиданно занял сервис Zenly, пишет телеграм-канал Digital BDSMM.

Это приложение позволяет предоставлять друзьям данные своего актуального местоположения, благодаря включенной функции геолокации. Благодаря этой приблуде, ваши товарищи могут не только следить, где конкретно вы пребываете, чтобы не мучать вопросами «Ну ты скоро там? Ты где уже?», но и видеть уровень зарядки вашего девайса.

Удивительно то, что еще прошлом квартале Zenly был на 53 строчке рейтинга скачиваний. А существует приложение аж с 2013 года.