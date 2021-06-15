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Почему новые телевизоры Hyundai на базе операционной системы Салют ТВ – отличное решение для шопоголиков, хороших родителей и любопытных детей

Они полностью адаптированы под голосовое управление. Пройдите наш интерактивный тест и узнайте о новых возможностях.

Помните, как герой Сергея Светлакова, суровый таганрогский заводчанин, Сергей Беляков разговаривал с телевизором?

Наверняка, помните: это смешно и уже классика! Теперь разговоры с телевизором как с полноценным собеседником, который может посоветовать и помочь, может вести каждый, и даже выбрать себе мультимедийного визави по вкусу.  

Hyundai выпустила линейку телевизоров на базе новой разработанной SberDevices операционной системы Салют ТВ, которая полностью адаптирована под голосовое управление. И эти телевизоры как раз представляют такие мультимедийные возможности. В операционную систему интегрированы три виртуальных ассистента, и выбрать одного из них можно в зависимости от стиля общения, который вы предпочитаете: если больше по душе деловой тон — вам поможет Сбер, подойдет умеренный разговорный — это Афина, хочется простого, лайтового общения, как у героя Светлакова, — это Джой. 

Виртуальный друг посоветует, что посмотреть, подскажет новинки, найдет нужный фильм, расскажет о погоде и о курсах валют, отыщет интересный вам канал на YouTube, промотает ролик до нужного момента и посоветуют рецепт. Сбер, Афина или Джой поддержат беседу, а если что, их можно менять, в зависимости от своего настроения. 

Но кому точно «показаны» новые телевизоры с Салют ТВ, так это шопоголикам. Им теперь больше не нужно самостоятельно долго и муторно искать вещи, как у героев любимых фильмов, «рыться» в онлайн-магазинах, открывая десятки вкладок в браузере и сверять похожую модель с киношным образом. Хотите купить кожаную куртку, как у Умы Турман в «Убить Билла»? Благодаря функции видеошопинга в стриминговом сервисе Okko вы сможете заказать такую же или похожую без отрыва от экрана.

Это новое и поэтому рассказываем, как это устроено. Ассортимент крупнейших онлайн-площадок Ozon и Lamoda интегрирован в видеоконтент. В режиме паузы человек видит карточку товара и его основные характеристики и с помощью QR-кода может перейти в каталог площадок для дальнейшей покупки. С одной стороны, это мультимедийное развлечение, с другой — реальный шопинг: захотели — быстро подобрали и купили.  

Иногда мысли о том, что надо купить что-то из продуктов, возникают спонтанно, например, во время просмотра фильма или вечерних новостей. В таких случаях каталог сервиса «Самокат» в помощь: через него можно заказать продукты на дом. Записаться на прием к врачу, в салон красоты или забронировать столики в ресторане поможет консьерж-сервис «Дуэт». 

Еще одна полезная фишка новой операционной системы Салют ТВ – возможность управлять умным домом Sber. Так, голосом можно регулировать освещение, включать и выключать розетки. Для этого придется докупить бытовые приборы (те же специальные розетки от Sber), но это того стоит. Если у вас в доме дети или животные, и вы заботитесь об их безопасности, это вариант. 

Занять ребенка благодаря Салют ТВ тоже не проблема. Для детей предусмотрено много образовательного и развлекательного контента. Если «почемучка» часто задает вопросы и внимательно слушает ответы, совершенно точно пригодится способность ассистентов давать развернутые ответы на самые популярные у детей вопросы. Не хочется мучиться поиском ответа на вопросы типа «Почему земля круглая» - можно для разнообразия (не всегда, конечно, с детьми все-таки нужно самим разговаривать) включить телик. А благодаря «Детскому режиму» можно заблокировать весь «взрослый» контент и платежи.

Ну, и очень важно, что компания выпускает телевизоры с Салют ТВ с разными диагоналями, и в маркете электроники можно подобрать телевизор под себя, как компактный, так и большой. 

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Рубрика: Технологии

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