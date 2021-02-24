Полиция Нью-Йорка начала привлекать к работе с вызовами псов-роботов

Робота-пса производства компании Boston Dynamics задействовали в Нью-Йорке в ходе полицейской операции. Его направили на вызов в Бронксе по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.

Пока что «дигидога» используют в порядке испытания. Он весит около 32 килограммов, оснащен фонариками и камерами, которые позволяют полиции увидеть окружающие его предметы в режиме реального времени. Также в нем есть динамики, благодаря которым робот может общаться с людьми в двустороннем режиме.

Скорость робо-пса составляет около пяти километров в час, он бегает и поднимается по лестнице, а благодаря встроенному искусственному интеллекту может ориентироваться на различных поверхностях.

«Эта собака будет спасать жизни, защищать людей и офицеров, и это наша цель», — пояснил задумку привлечения машины к работе в полицейском департаменте.