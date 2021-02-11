Взрослые американцы проводят деловые онлайн-встречи вниз головой и в образе котов

Во время онлайн-слушаний комитета палаты представителей по финансовым вопросам в США республиканец из штата Миннесоты Том Эммер вышел в эфир в перевернутом виде.

Эммер начал выступление как ни в чем не бывало, но его прервали с целью уточнить, все ли с ним в порядке. Политик пожаловался, что не знает, как убрать фильтр. «Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему», — цитирует республиканца Life.

У коллег эта неурядица вызвала веселье и кто-то из участников встречи заявил Эммеру: «Вы хотя бы не кот».

Ранее адвокату из Техаса Роду Понтону пришлось выступить на дистанционном заседании суда в образе котёнка. Он не смог отключить фильтр, который до этого установил в Zoom ребенок. При этом 69-летний адвокат заявлял, что готов участвовать в заседании в таком виде и заверил участников процесса, что он не кот.