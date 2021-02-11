Анатолий Белый и Алексей Навальный // фото: Global Look Press

"Все меньше и меньше надежды": Анатолий Белый рассказал о последствиях "роли" Навального
Фото: Global Look Press

"Так больше делать не надо": за Медведеву и Загитову бьются Instagram-накрутчики
Александр Головин // фото: Global Look Press

Головин – не царь, он суперцарь: российского игрока "Монако" любят по-французски
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети

Сходил на митинг – потерял работу
В центре внимания
Так выглядит та самая аквадискотека // фото: соцсети; в статье: Илья Давлятчин
Аквадискотека под охраной ФСО: подрядчики "дворца Путина" нашлись в Черемушках
Геворг Мирзаян: "США освобождать Навального не будут. Это прохладная война. Пока"
Процесс запущен: первые два региона в России объявили об отмене масочного режима

Новости дня

11 февраля, четверг

[14:29]Зеленский прибыл в ДНР в сопровождении послов G7
[14:16]Суд в Белгороде счел отказ разблокировать телефон подтверждением вины
[13:58]Расследовавший свои изнасилования алтайский следователь сбежал из тюрьмы на Кипре
[13:45]Главные роли в экранизации The Last Of Us исполнят актеры из "Игры престолов"
[13:35]Водителей могут перестать штрафовать за движение по выделенке ночью
[12:54]"Ъ": Лукашенко попросит у Путина больше 220 млрд, но уходить все равно не станет
[12:27]В Дагестане небеременная женщина 9 месяцев убеждала супруга, что вынашивает двойню
[11:51]ФАС снова обвиняет Tele2 в необоснованном повышении тарифов
[11:41]В Хабаровске уволили майора полиции из-за TikTok-видео о метеоризме
[11:22]Спикер парламента Дагестана опроверг видео, где он приказывает подбросить наркотики
[10:35]Актрису уволили из "Мандалорца" из-за сравнения холокоста с травлей республиканцев
[10:22]Взрослые американцы проводят деловые онлайн-встречи вниз головой и в образе котов
[09:47]Из-за раскола республиканцев в США зарождается новая партия противников Трампа
[09:07]Отчисленные за аресты на митингах студенты в Астрахани подают в суд на вуз
[08:23]Нигилисты в Сети и Навальная в Германии. Новости к утру 11 февраля

10 февраля, среда

[22:36]Терапия астматиков оказалась эффективной против COVID-19
[21:52]К 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре вырастет на 20%
[21:18]16,5% студентов вузов заявили, что к ним неуместно прикасались преподаватели
[20:12]Верховный суд 1 апреля рассмотрит иск "Лиги пациентов" об отмене масочного режима
[19:11]Профсоюз направил в прокуратуру 10 жалоб на прессинг студентов-оппозиционеров
[18:41]В КПРФ решили провести митинг в Москве, несмотря на отказ в согласовании
[18:14]КПРФ обвинила власти Москвы в "цементировании политического пространства"
[17:37]Юлия Навальная вылетела из аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне
[17:01]В питерском ЗакСе заверили, что оклад депутатов не превышает 100 тысяч рублей
[16:18]Закрывается проект умершей журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде
[15:19]Более 40% россиян уверены, что в ближайшее время в стране пройдут акции протеста
[14:13]Мобильные запретили использовать для учебы – сейчас это делают 80% школьников
[13:59]Страховая компания исключила травмы с "несанкционированных" митингов из ДМС
[13:17]Режиссер Красовский отдал свою "Нику" Навальному 
[12:38]Для экс-главы Хабаровского края Ишаева запросили семь лет по делу о растрате
[11:24]Число случаев ковида в РФ превысило четыре миллиона, показатель за сутки – 14494
[10:14]Леонида Волкова объявили в межнациональный розыск
[09:46]Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
[08:40]Устал от неопределенности: Нурмагомедов заявил о готовности лишиться титула UFC
[08:14]Импичмент Трампу и успехи россиян на Australian Open: главное к утру 10 февраля

09 февраля, вторник

[22:01]В Росздравнадзор направлена жалоба из-за визита полиции в стационар к Юдиной
[20:46]Полиция заинтересовалась антропологами, изучающими митинги
[20:03]Константин Янкаускас останется под домашним арестом до 25 марта
[19:30]МЧС в Петербурге вызвали на борьбу с надписью "Свободу Навальному" на Фонтанке
[18:35]Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
sobesednik logo

Взрослые американцы проводят деловые онлайн-встречи вниз головой и в образе котов

Технологии
10:22, 11 февраля 2021

Взрослые американцы проводят деловые онлайн-встречи вниз головой и в образе котов
Скриншоты с видео на YouTube
Скриншоты с видео на YouTube

Во время онлайн-слушаний комитета палаты представителей по финансовым вопросам в США республиканец из штата Миннесоты Том Эммер вышел в эфир в перевернутом виде.

Эммер начал выступление как ни в чем не бывало, но его прервали с целью уточнить, все ли с ним в порядке. Политик пожаловался, что не знает, как убрать фильтр. «Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему», — цитирует республиканца Life.

У коллег эта неурядица вызвала веселье и кто-то из участников встречи заявил Эммеру: «Вы хотя бы не кот».

Ранее адвокату из Техаса Роду Понтону пришлось выступить на дистанционном заседании суда в образе котёнка. Он не смог отключить фильтр, который до этого установил в Zoom ребенок. При этом 69-летний адвокат заявлял, что готов участвовать в заседании в таком виде и заверил участников процесса, что он не кот.

Рубрика: Технологии

Поделитесь статьей:

Скриншоты с видео на YouTube

Технологии

Взрослые американцы проводят деловые онлайн-встречи вниз головой и в образе котов
Global Look Press

Технологии

Мобильные запретили использовать для учебы – сейчас это делают 80% школьников

Технологии

"Хёндэ" это не только автомобили: обзор нового телевизора
Политика
"Самое страшное для Навального": политик допустил повторное покушение на "врага Путина"
Друзья Владимира Путина: "Проект" опубликовал новое расследование
Протест будет набирать обороты: политолог рассказал о предстоящих событиях в России
Путин в феврале объявит об отставке? Скурлатов поделился сенсационным инсайдом
Общество
Президента России уже снимают: откуда пошел тренд убирать портреты Путина в школах
Михаил Горбачев: Нобелевскую премию мира надо давать разработчикам "Спутника V"
"Мем смешной, ситуация – страшная": пародия на фильм Навального о "дворце" взорвала сеть
Война с Навальным: политолог раскрыла "главную проблему Кремля"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Что у нас получается лучше всего, какие наши слова и понятия становятся международными? Сейчас это видно с особенной наглядностью. Первые ассоциации с Россией – «Спутник V», репрессии, «Северный поток» и Навальный

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Профильные депутаты Ярославской облдумы задались вопросом: как собирать валежник так, чтобы по итогам не сесть в тюрьму? Даже специально пригласили на заседание лесничего. Который, кстати, отметил, что гражданин, везущий из леса валежник, и гражданин, тырящий лес, внешне неотличимы

Культура и ТВ
"Мат и профессионализм не противоречат друг другу": коллеги поддержали Крида в "Голосе"
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
"Умирать – так молодым": покинет ли Кирилл Серебренников "Гоголь-центр"?
Шоу-бизнес
Продюсер-должник или экс-хоккеист? Гагарину подозревают сразу в двух романах
Солист "Непары" купил жилье под Москвой: коллеги по группе на новоселье не будет
"Я очень страдаю от вранья": Максакова улетела в Германию
Продюсер Жени Белоусова представила новую звезду: фото, видео

Здоровье
Чашка кофе в день защищает от сердечной недостаточности
Простуды не защищают детей от будущего заражения COVID-19
Мутировавший штамм COVID-19 из Англии убивает чаще
При старческом слабоумии риск заболеть COVID-19 вдвое выше
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
«Дворец Путина» // фото: РИА "Новости"; в статье: соцсети
У Путина диагностирован дворцовый комплекс: зачем Ротенберг прикрыл Ковальчука?
Владимир Путин и Константин Эрнст // фото: Global Look Press
Отставка Эрнста, уход Путина: Белковский объяснил цель смены собственника "Первого канала"
Картина Генриха Фюссли "Ночной кошмар" // Фото: Global Look Press; фото в статье: соцсети, Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Владимир Колокольцев // фото: Global Look Press
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем
Михаил Ефремов // Фото: Global Look Press
Стоянов предрек Ефремову после тюрьмы блестящую карьеру
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
^