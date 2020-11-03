Российскую альтернативу Zoom для онлайн-уроков обещают представить в 2022 году

«Яндекс» и Mail.ru Group готовы разработать платформы для проведения уроков по видеосвязи для школ в течение двух лет.

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время пленарного заседания в Совете Федерации, передает ТАСС.

По словам Шадаева, председатель Совфеда Валентина Матвиенко неоднократно с сожалением констатировала, что российские образовательные учреждения в период пандемии использовали зарубежные сервисы для проведения дистанционных уроков. Он отметил, что «Яндекс» и Mail.ru услышали призыв и решили инвестировать в свои платформы онлайн-коммуникаций.

Шадаев рассказал, что в проектах также задействована компания «Ростелеком», и добавил, что сервисы будут доступны в 2022 году.

Платформа Zoom начала активно использоваться в России и по всему миру после начала пандемии коронавируса и повсеместного введения ограничительных карантинных мер. Сервис отличается простотой и доступностью, однако не может в полной мере гарантировать безопасность и конфиденциальность.