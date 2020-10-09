В 60 регионах откроются 569 точек для сдачи телефонов на эко-переработку

У жителей 60 регионов появиться возможность экологично утилизировать старые мобильные телефоны. В РФ стартует проект «Переплавка», соучастниками в котором стали корпорация «Экополис» и оператор Tele 2, пишет издание Recycle.

В течение года в 569 салонах связи по всей России появятся пункты приема для мобильных девайсов, не годных к употреблению. Авторы проекта отмечают, что примерно 85-95% материала в такой технике вполне пригодны для того, чтобы стать вторсырьем.

В том числе на переработку пойдут такие материалы, как кобальт, пластик, ценные металлы. Детали гаджетов будут отсортированы и измельчены, после чего отправятся на переработку для поступления в дальнейшее производство.

Адреса салонов, которые могут принять старые мобильники, можно найти здесь.