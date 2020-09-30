Минпромторг: россиян могут прослушивать через утюги

В Минпромторге сообщили об обнаружении как минимум двух утюгов иностранного производства со встроенными микрофонами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности при министерстве Василия Шпака.

Шпак и ранее предупреждал, что закладки в технических устройствах — это не выдумка. Также в ведомстве рекомендовали не использовать iPhone для передачи конфиденциальных данных.

Василий Шпак сообщил, что правительство до 1 ноября может запретить закупку иностранной техники за счет госбюджета в случае, если в стране имеются аналоги этой продукции, передает ТАСС.