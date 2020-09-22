Россия vs. интернет: юридический обзор новых попыток власти подчинить себе Сеть

Юридический обозреватель Sobesednik.ru рассказывает, какими еще способами российские власти пытаются зарегулировать интернет.

Давно не обращался к теме интернета и притеснения его властями — чего уж там, вещи надо называть своими именами. Попытка зарегулирования и ограничения «прекрасно» показала себя на примере Telegram.

Однако планомерный наезд на свободу (прежде всего слова) в Сети продолжается. Как-никак интернет — любимая мозоль власти, обжигающая ее сановников во всевозможных ракурсах. Как я многократно отмечал, в законе «интернет» пишется с заглавной буквы. Получается, уже тогда законодеятели пусть и интуитивно, но признавали за ним исключительную важность.

А сейчас это и вовсе единственный инструмент гражданского общества, над которым государство не всесильно от слова совсем. Но то там, то по другим флангам наступление продолжается и будет это, надо понимать, перманентно (постоянно). Тем интереснее последние инициативы партии власти.

Так, подана законодательная инициатива о том, чтобы ограничивать доступ к сайтам, не прибегая к помощи суда. Возможно, вскоре достаточно будет лишь экспертного заключения и на основании его — решения человека из исполнительной власти (от полицейского до...).

После обнуления Основного закона в интересах его гаранта как-то неловко приводить оттуда нормы. Например, о том, что ограничение прав человека допускается по решению суда...

Единороссы в 10 раз предлагают увеличить штрафы за разглашение информации «с ограниченным доступом». С одной стороны, оперативно отреагировали на события в Беларуси, где деанонимизируют силовиков, рьяно и беззаконно колотящих мирных протестантов. С другой стороны, поговаривают, что и таким образом хотят затруднить работу расследователям, которые черпают информацию из открытых источников. Не секрет, что, к примеру, наиболее вызывающие своей роскошью объекты недвижимости чиновникам и депутатам дозволялось записывать в реестр не на себя, а прямо на РФ...

Наконец, YouTube попытаются сделать в законе синонимом ТВ со всеми правами, обязанностями и ограничениями со штрафами... А общедоступным телерадиоканалам отведена роль «гаранта обеспечения информационных прав граждан». Яркий пример того, как чёрное легко обращается белым.

При этом режиме интернету в России точно легче уже не будет, необходимо и обществу каким-то образом постоянно повышать иммунитет в этой сфере.