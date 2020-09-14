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Беспилотные трамваи – это не фантастика. Это "Усть-Катавский вагоностроительный завод"!

Технологии
10:51, 14 сентября 2020

Беспилотные трамваи – это не фантастика. Это "Усть-Катавский вагоностроительный завод"!
Фото: ukvz.ru
Фото: ukvz.ru

В подмосковном парке «Патриот» завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020», на котором свои разработки представили многие отечественные предприятия. Среди них – Акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», презентовавшее в рамках направления диверсификации ОПК в интересах нацпроектов широкую линейку продукции гражданского назначения. 

Флагманом корпорации в этом направлении является Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод», которое более ста лет выпускает трамваи. Те самые, которые сегодня есть практически в каждом российском городе, обладающем трамвайной инфраструктурой. 

Сложно представить, но всего несколько лет назад это предприятие фактически было на грани закрытия. СМИ сообщали о митингующих работниках, которые были недовольны снижением зарплат. К счастью, тогда на помощь заводу пришло АО «ОРКК». В результате ситуация на предприятии стабилизировалась, производство было налажено.  В 2019 году завод смог выиграть и закончить 4 контракта на поставку трамвайных вагонов в Краснодар и Магнитогорск, а также в конце 2019 года выиграть еще один конкурс на поставку вагонов в Новокузнецк. Это позволило не только избежать банкротства, но и повысить зарплаты работникам. 

2020 год выдался для предприятия непростым, как и для всей экономики нашей страны. Пандемия коронавирусной инфекции не могла не оказать негативное влияние на работу с контрагентами и зарубежными поставщиками запчастей и комплектующих, в результате чего на заводе произошли перебои с их поставками из-за закрытия европейских границ. Эти негативные факторы повлияли и на производственные процессы. Работники, не связанные непосредственно с трамвайным производством, были переведены на удаленную работу. А вот трамвайное, металлургическое и специальное производства функционировали при этом в соответствии с графиком, как и службы, осуществляющие поддержку производственных подразделений.  Ведь руководство АО «УКВЗ» обещало приложить все усилия, чтобы не подвести заказчиков даже в условиях пандемии, и работать в ускоренном режиме, чтобы наверстать темпы поставок трамваев.

Надо отметить, что свои обещания руководство АО «УКВЗ» выполнило. Как подчеркивают на предприятии, на текущий момент загружены все производственные мощности, условия текущих контрактов по поставкам трамвайных вагонов выполняются, а предприятие обеспечено заказами, в том числе на 2021 год. 

Весной 2020 года АО «УКВЗ» поставило первую партию трамвайных вагонов в Новокузнецк. Речь идет о вагонах моделей 71-623-04 и 71-142, которые состоят из одной и двух секций соответственно. Эти модели весьма просты в обслуживании, отличаются энергоэффективностью, отвечают требованиям по уровню шума и вибрации и оптимально решают проблемы увеличенного пассажиропотока. А для маломобильных граждан предусмотрены специальные места. 

Кроме этого, летом 2020 года новые вагоны производства АО «УКВЗ» получил еще и Краснодар. В столицу Кубани доставили партию односекционных трамваев. И это — только начало. В 2020 году в рамках контракта между мэрией Краснодара и АО «УКВЗ» трамвайный парк административного центра региона пополнится 32 единицами трамвайных вагонов, а в 2021 году — еще 30 единицами. 

Впрочем, не трамваем единым готово порадовать россиян АО «УКВЗ». В мае 2020 года, то есть в самый разгар пандемии, российские СМИ обсуждали новость о том, что АО «УКВЗ» завершило процедуру сертификации лифтов собственного производства. 13 мая 2020 года АО «УКВЗ» получил сертификат на производство пассажирских лифтов, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, грузоподъемностью до 1600 кг и скоростью до 1,6 м/с. Лифты АО «УКВЗ» могут быть выполнены в различной комплектации и в различных цветовых решениях. Первый образец уже произведен и установлен на заводе.  

Но и на этом производители не намерены останавливаться. Сейчас АО «УКВЗ» ведет работу над такими новыми проектами, как создание скоростных вагонов-платформ и пятисекционных трамваев, не уступающих лучшим европейским образцам, аналогов которым на текущий момент в России нет. Одновременно с этим в работе находится проект по разработке беспилотной системы управления трамваем. 

В Сингапуре и крупных европейских городах (таких как, например, Цюрих) уже давно ходят беспилотные пассажирские составы. Беспилотные трамваи — надежный и экологичный транспорт, и в будущем он мог бы прекрасно дополнить существующую в России инфраструктуру пассажирских перевозок.

Рубрика: Технологии

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Фото: ukvz.ru

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