В работе Zoom произошел глобальный сбой, больше всего жалоб зафиксировано в США

Пользователи сервиса Zoom по всему миру на протяжении нескольких часов сообщали о сбоях в работе приложения.

Как следует из данных портала Downdetector, пользователи испытывали сложности со входом в приложение и с подключением к видеоконференциям. Кроме того, сбои наблюдались на сайте сервиса.

Проблемы начались несколько часов назад. Отмечается, что самое большое число жалоб зафиксировано в Великобритании и США.

Популярность Zoom резко выросла за период пандемии. Как пишет «Коммерсантъ», только за период с января по март аудитория сервиса увеличилась с 10 млн до 200 млн человек, а прибыль выросла в 135 раз.