Пентагон заказал у Boeing истребители для сверхзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, сообщили в компании Boeing.

Об этом пишет «РИА Новости».

ВВС США заключили контракт с Boeing почти на 1,2 миллиарда долларов для создания первой партии из восьми современных истребителей F-15EX. В релизе сказано, что F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса, и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около семи метров) и весом до 7000 фунтов (приблизительно 3,2 тонны).

В документе также указано, что в будущем планируется создать 144 таких самолета. Ранее Пентагон говорил о том, что США отстает в области создания гиперзвуковых носителей от России и Китая.