Tesla скоро создадут полностью автономный автомобиль

Американская компания Tesla совсем скоро сможет представить автомобиль с технологией полной автоматизации. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на международное новостное агенство Reuters.

Сейчас компания работает над машинами с технологией расширенной автоматизации — функцией автопилота. На открытии ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в видеоформате, предприниматель отметил, что Tesla сможет достичь базовой функциональности этой технологии в течение 2020 года.

Маск также рассказал о новых разработках систем охлаждения, которые проводят в Tesla. Новые технологии позволят использовать в автомобилях более совершенные компьютеры. В своем видеообращении Илон Маск приветствовал рабочую команду компании в Китае, отметив их «удивительную работу».