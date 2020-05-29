В МИСиС предположили, что в ближайшие годы гаджеты будут заряжать от солнца

Сотрудник московской лаборатории перспективной солнечной энергетики университета МИСиС Данила Саранин сообщил, что в ближайшие несколько лет жители столицы начнут использовать гаджеты, которые позволят экономить им электроэнергию.

Речь идет о разработке солнечных панелей, которые позволят собирать солнечную энергию и использовать ее для подзарядки смартфонов или ноутбуков.

«Они будут интегрированы в объекты повседневной жизни - панорамные крыши автомобилей, носимую электронику. Можно будет, например, приклеить гибкую солнечную панельку на рюкзак, чтобы она заряжала ноутбук, пока мы едем на работу или в университет», — цитирует АГН «Москва» Данила Саранина.

Ученый говорит о том, что на сегодняшний день вся энергия солнечного света уходит в никуда, хотя могла бы служить источником для электропитания. Это серьезно увеличит объемы доступного электричества.