Доступ к "Одноклассникам" можно восстановить с помощью системы распознавания лиц

Социальная сеть «Одноклассники» запустила функцию восстановления профилей посредством идентификации лиц и жестов.

Технология разработана на основе нейросетей, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля система предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Если эти способы недоступны и при этом в профиле имеются подходящие для идентификации фотографии, пользователю предложат восстановить доступ по фото самостоятельно. При этом не будет необходимости обращаться в службу поддержки и разговаривать с оператором.

Сообщается, что на первом этапе внедрения алгоритма будут задействованы модераторы. В будущем сервис планирует автоматизировать процессы идентификации и расширить область применения технологии.

В настоящий момент функция доступна для Android-приложения, в версии для iOS она появится в течение нескольких месяцев.