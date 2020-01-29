Аппарат для отлова и переработки космического мусора получил патенты в России

Агрегат, вылавливающий на орбите Земли космический мусор и перерабатывающий его в топливо, получил два патента в России.

Презентация аппарата состоялась на 44-х академических чтениях по космонавтике, передает «Интерфакс».

По словам обладателя патентов, сотрудницы компании «Российские космические системы» (АО «РКС») Марии Барковой, проблема мусора на околоземной орбите носит системный характер, а ее решение требует неотложных мер.

Отмечается, что число пусков новых аппаратов увеличивается, в связи с чем возрастает риск столкновений объектов в космосе.

Основным мусором на орбите являются отработавшие свой срок космические аппараты, ступени ракет-носителей, космические зонды и их обломки, а также эксплуатационные отходы.

Для решения проблемы Баркова предлагает создать аппарат, который будет ловить мусор на орбитах от 800 километров и перерабатывать его в так называемое псевдожидкое топливо.

Предполагается, что устройство будет обнаруживать и захватывать космические отходы титановой сетью диаметром 100 метров, способной удержать за раз до полутонны металла, который впоследствии будет измельчен и путем химической реакции превращен в метан и воду в течение шести-восьми часов. Метан предлагается использовать как топливо, а воду расщеплять на кислород и водород для новых циклов реакции.

Баркова рассказала, что срок эксплуатации агрегата будет составлять десять лет. По ее словам, подана заявка на промышленный образец патентованного аппарата, а также на международный патент.