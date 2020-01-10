В МФТИ разрабатывают память, которая поможет в восстановлении мозга

В научном международном издании Nanoscale недавно была опубликована статья исследователей из Московского физико-технического института, написанная в соавторстве с коллегами из Германии и США.

Как рассказал портал «Подмосковье сегодня», работа ученых посвящена изобретению нового вида энергозависимой памяти, которая позволит улучшить качественные показатели в медицине, компьютерной и бытовой технике. В частности, разработка может внести значительный вклад в развитие терапии нейродегенеративных расстройств.

«Люди научились "ремонтировать" в теле очень многое, но мозг слишком сложен и пока остается единственным органом, который не поддается восстановлению. В мире тратится много ресурсов, чтобы остановить процессы деградации клеток мозга. Новая энергозависимая память поможет создать нейропротезы — чипы, которые будут имплантироваться в мозг и заменять деградировавшие области нейронной ткани», — рассказывает участник исследовательского проекта, заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники Андрей Зенкевич.

В проекте задействованы 30 человек из МФТИ, среди которых инженеры, физики, разработчики, универсальные специалисты и студенты.