В Gmail станет возможно во вложении пересылать неограниченные цепочки писем

Google планирует до конца января 2020 года ввести в почтовый сервис Gmail возможность пересылать цепочку писем, обращает внимание «КоммерсантЪ» на сообщение компании.

Новая функция подразумевает возможность пересылки в качестве вложения сразу нескольких следующих друг за другом писем или цепочки писем. При этом никаких ограничений не предусмотрено.

Активировать возможность не потребуется — она автоматически добавится в сервис. Чтобы воспользоваться ею, нужно будет выбрать в списке сообщений нужное письмо или переписку, затем нажать на меню и выбрать вариант «Переслать как приложение» («Forward as attachment»).

Функция будет добавляться пользователям до конца января 2020 года. Определить, добавили ли её уже, можно будет по наличию возможности «Переслать как приложение».