Российские ученые изобрели агрегат, перерабатывающий мусор в стройматериалы

В Институте теплофизики Сибирского отделения РАН создали агрегат, который может перерабатывать коммунальные бытовые отходы в стройматериалы, сообщает «Мир новостей».

Над технологической разработкой ученые работали пять лет. Техника может перерабатывать любые отходы. Уничтожение отходов происходит при использовании сверхвысоких температур до 1300 градусов и обработки их струей плазмы. Устройство может переработать до 20 килограммов мусора за час.

Участник научной разработки Павел Домаров отметил, что выходящий после обработки материал можно использовать для изготовления тротуарной плитки. Стекло, металл и керамика в такой печи переплавляются и становятся безопасным шлаком.

Физики утверждают, что итоговый продукт полностью экологичен и безвреден.