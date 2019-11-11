60% DDoS-атак за сентябрь совершены на ресурсы сферы образования

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» сообщили о росте в третьем квартале количества DDoS-атак на 32% в годовом измерении, при этом во втором квартале показатель составил 30%, передает «Интерфакс».

На сентябрь пришлось 53% от всех атак за квартал. При этом «Газета.ru» отмечает со ссылкой на Kaspersky DDoS Protection, что 60% атак были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования. По мнению специалистов, к этому могут быть причастны школьники.

Также в компании рассказали об уменьшении числа «умных» атак за три месяца. Одной из причин этого менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев считает переполненность рынка DDoS.