Сбербанк и ВТБ ведут тестирование биометрической оплаты проезда в метро

Зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил о совместном с «Ростелекомом» тестировании системы оплаты проезда в московском метро, которая использует биометрические данные человека, передают «Ведомости».

В дальнейшем системой, по его словам, смогут воспользоваться клиенты любого банка, так как её функционирование основано на Единой биометрической системе (ЕБС), чьим оператором выступит «Ростелеком». Как отмечает издание, по закону все соответствующие требованиям банки должны собирать для ЕБС биометрические данные. При этом Сбербанк может создать конкурирующую с ЕБС платформу, отмечает газета.

Накануне глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что ведомство отправило Сбербанку предписание и назначило штраф за неподключение к Системе быстрых платежей. Ранее глава банка Герман Греф предупреждал регулятор, что банк не успеет подключиться к системе в срок.

О проведении тестирований с использованием биометрии ещё в сентябре сообщала пресс-служба Московского метрополитена, отмечая, что пассажиры метро в тестировании не участвуют. При этом на станции «Сухаревская» проходит совместное тестирование платформы Сбербанком и Московским метрополитеном. Технология разработана на основе продукта по распознаванию лиц компании VisionLabs.