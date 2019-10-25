Google внедряет в поисковик технологию естественной обработки языка

Google внедряет новый алгоритм на основе искусственного интеллекта, который позволит поисковику лучше понимать запросы.

Новая технология получила название BERT. Отмечается, что система анализирует не отдельные слова, а целые куски текста. «Мы получаем миллиарды запросов каждый день, и 15 % из этих запросов – те, которые мы не видели раньше», – говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что новый алгоритм позволияет расшифровать запросы, которые «невозможно предвидеть», независимо от того, как они написаны, в какой комбинации расположены слова и какой они длины. Такое достижение стало возможным благодаря исследованию моделей, которые обрабатывают слова по отношению ко всему предложению, вместо того чтобы анализировать одно слово вслед за другим. По словам разработчиков, это позволяет учитывать полный контекст запроса и обрабатывать его более естественным образом.

В компании называют нововведение самым большим прорывом за последние пять лет и «одним из самых больших скачков в истории поиска».

Технология протестирована в англоязычном варианте.