Более 160 тысяч камер наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что все камеры видеонаблюдения в Москве смогут распознавать лица.

Об этом министр внутренних дел РФ рассказал во время заседания Международного полицейского саммита в Сеуле. «Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч», — приводит слова Владимира Колокольцева пресс-служба МВД.

Министр отметил, что подобные инновации помогают полиции эффективнее расследовать преступления и «упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки». Глава МВД также напомнил, что полиция активно использовала технические возможности для предотвращения преступлений во время зимних Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу в прошлом году.

Напомним, в начале октября жительница Москвы Алена Попова подала в суд на власти города из-за применения технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. В Кремле в ответ на это заявили, что данная технология хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира и является необходимой для обеспечения безопасности в российской столице.