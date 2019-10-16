Новые скафандры NASA позволят ходить по Луне, а не прыгать

Космическое агентство NASA в вашингтонской штаб-квартире представило два новых скафандра, предназначенных для полетов на Луну и Марс, передает ТАСС.

Один из видов обмундирования предназначен для пребывания на борту, а другой — для изучения поверхности инопланетных пространств.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что новые космический костюм позволит астронавтам ходить по поверхности Луны, а не прыгать, как это было с предыдущими моделями.

В первую очередь костюмы используют для полетов на Луну, а позже они будут несколько модифицированы для адаптации под полеты на Марс.

Новая астрономическая программа NASA по освоению Луны называется «Артемида». Она будет состоять из трех этапов. Сперва в 2020 году поверхность спутника земли изучат с помощью непилотируемого полета, затем в 2022 году в «рейс» вокруг Луны отправится космический корабль с экипажем на борту.

Высадка астронавта на поверхность Луны запланирована в 2024 году. Освоением Марса космическое агентство намерено заняться в середине 2030-х годов.