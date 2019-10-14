На нацпрограмму "Цифровые технологии" потратят более 1 трлн рублей

Минкомсвязь опубликовало семь «дорожных карт», которые будут реализованы в рамках напрограммы «Цифровые технологии», входящей в нацпроект «Цифровая экономика».

Из него следует, что не все семь направлений вместе до конца 2024 года планируют потратить 1 118 млрд рублей. При этом 282,9 миллиарда будут потрачены из бюджета России.

Как пишет РБК, «дорожные карты» уже одобрил вице-премьер Максим Акимов, которые курирует «Цифровую экономику». До вступления их в силу необходимо также утверждение со стороны президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Дорожные карты» рассматриваются как ориентир, собранный на основе заросов разработчиков, сообщил изданию представитель Минкомсвязи: они могут быть скорректированы в случае расхождения «хотелок и реальности». Также могут быть привлечены дополнительные средства финансирования.