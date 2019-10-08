В WhatsApp попросили обновить приложение, чтобы избавиться от уязвимости

Разработчики мессенджера WhatsApp исправили цифровую уязвимость в приложении, которая позволяла получить доступ к сообщениям пользователя, сообщает CNN.

О том, что можно получить доступ к переписке можно с помощью отправки зараженного GIF-файла, сообщал на прошлой неделе исследователь в сфере кибербезопасности под ником Awakened. Для того, чтобы предоставить хакеру доступ к файлам, достаточно оказывалось открыть файл в своей галерее.

В WhatsApp выразили сомнения в том, что жертвами этой оплошности могло стать большое число пользователей приложения. Сейчас всем, у кого установлен мессенджер, необходимо обновить его для того, чтобы обеспечить безопасность своему гаджету.

В мае сообщалось, что для доступа к геолокации пользователя злоумышленники могут использовалась израильскую хакерскую программу, разработанную компанией NSO Group, сообщали Financial Times. Для этого достаточно было одного звонка в мессенджере WhatsApp. При этом жертве вовсе не обязательно было отвечать на вызов: сам исходящий звонок на мессенджер позволял проникнуть в гаджет.

Свои продукты NSO предназначаются для борьбы с терроризмом и преступностью, но правозащитники обвиняют NSO в том, что они предоставляют свои программы репрессивным режимам, в частности в странах Ближнего Востока.