Пользователи Google Maps смогут воспользоваться режимом инкогнито

Компания Google сообщила, что в Google Maps появилась возможность использования в режиме инкогнито.

Функция позволяет не отображать историю действий в картах в памяти аккаунта. При этом карты продолжат делать рекомендации заведений, предлагать маршруты и иные функции.

На устройствах Android эта функция начнет работать в ближайшие недели, впоследствии она также появится для iOS, передает газета «КоммерсантЪ».

Ранее корпорация выпустила обновление для Google Chrome, которое не дает сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито. Это позволяет обходить, в частности, обходить некоторые пейволлы и ограничения по количеству ознакомительных статей на сайтах СМИ.