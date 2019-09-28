Выявлять места незаконной рубки леса будут по снимкам из космоса

В правительстве Хабаровского края сообщили о планах по распространению на всей территории Дальнего Востока системы мониторинга незаконной вырубки леса, сообщает AmurMedia.

Принцип работы системы будет заключаться в автоматическом сопоставлении космических снимков с определенным интервалом съемки. Можно будет в онлайн-режиме отслеживать изменения в лесном покрове. Нейронная сеть будет сопоставлять данные о допустимости рубки деревьев на данном участке и только при необходимости оповещать о возможных нарушениях.

«Точность сигналов "Кедра" свыше 90 процентов. Благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки даже в момент их совершения», — объясняет заместитель министра информационных технологий и связи края Олег Бовкуш.

Система уже подтвердила свою эффективность в тестовом режиме за последние два года ее эксплуатации. На местах в Хабаровском крае, где применялся алгоритм мониторинга, численность незаконных рубок в 2017 году сократилась с 307 случаев до 205, а в 2018 году снизилась до 166.

Ожидается, что цифровой мониторинг начнет действовать по всей территории Дальневосточного федерального округа уже в 2020 году.