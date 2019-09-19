В сеть утекли данные о необходимых по "закону Яровой" средствах прослушки узлов

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск с 1,7 терабайтами данных, содержащих информацию с описанием принципов работы российской системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Там была информация о СОРМ и структуре сетей, обслуживаемых компанией МТС, для которой Nokia Networks устанавливала оборудование в 2014-2016 годах.

На диске содержалась полная информация об устройствах: схемы установки СОРМ, учетные данные администраторов, электронная переписка, техническая документация, а также более 570 тысяч фотографий устройств, а также планы с адресами телефонных станций.

У каждого из этих устройств, как сообщили «Дождю» в компании TechCrunch, заметившей утечку, есть доступ ко всем данным, проходящим через узел, включая разговоры и сообщения пользователей.

Утечку данных устранили через четыре дня, сообщает Nokia Networks.