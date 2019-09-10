Дети 8–12 лет тратят на интернет в среднем 61 сутки в год

Исследователи выяснили, что количество времени, которое дети проводят в онлайн-режиме, составляет 61 полный день в году.

Более 10% детей от 8 до 13 лет проводят в интернете эквивалент 61 дня ежегодно, как показало исследование, проведенное по заказу ирландского благотворительного общества за безопасность детей в интернете.

Более 12% восьмилетних детей сегодня проводят свыше четырех часов каждый день в режиме онлайн, а среди 12-летних их число составляет 15%.

Из 3 687 детей, принявших участие в опросе, 92% уже имели свои собственные девайсы для выхода в интернет, то есть смартфоны или планшеты. 43% детей, постоянно пользующихся всемирной паутиной, вступают в контакт с незнакомыми пользователями, а каждый третий разговаривает с незнакомцами ежедневно или не реже одного раза в неделю.

Наконец, 36% мальчиков в возрасте 8 лет и 43% в возрасте десяти лет играют в игры, предназначенные для лиц старше 18 лет, которые содержат сцены жестокости и секса. 60% детей имеют аккаунты в социальных сетях, включая 48% восьмилеток и 68% 11-летних.